باكستان: ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 88

وإجمالي الإصابات بلغ 5183 حالة

ارتفعت الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان، إلى 88 حالة، مع ارتفاع حصيلة المصابين إلى 5183 حالة، تماثلت منها للشفاء 1028 حالة، بينما لا تزال 4056 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي؛ منها 37 حالة في وضع حرج.



وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن من إجمالي الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس التاجي كورونا توجد 2464 حالة في إقليم البنجاب، و1411 حالة في إقليم السند، و697 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و228 حالة في إقليم بلوشستان، و224 في إقليم جيلجت بلتستان، و40 حالة في إقليم كشمير الحرة، و119 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.



وأضاف المركز أنه تم إخضاع 61801 شخص من المشتبهين في جميع أنحاء باكستان للفحص المختبري الخاص بفيروس كورونا حتى الآن.