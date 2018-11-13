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"مدني الجوف" يدعو للالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن مجاري الأودية

"الضويحي" لـ"سبق": نتابع الحالة المناخية واتخذنا كافة الاحتياطات

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق" أن المديرية بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية المتوقع تأثيرها على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف وبدايتها اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/5هـ وحتى نهاية الأسبوع بمشيئة الله - ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن ونواحي القريات وشرقها).
ودعا "الضويحي" المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
وبيّن أن مديرية الدفاع المدني اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الجوف" يدعو للالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن مجاري الأودية
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق" أن المديرية بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية المتوقع تأثيرها على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف وبدايتها اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/5هـ وحتى نهاية الأسبوع بمشيئة الله - ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن ونواحي القريات وشرقها).
ودعا "الضويحي" المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
وبيّن أن مديرية الدفاع المدني اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
06:03 PM

"مدني الجوف" يدعو للالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن مجاري الأودية

"الضويحي" لـ"سبق": نتابع الحالة المناخية واتخذنا كافة الاحتياطات

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فهد الغبيوي - الجوف
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1,831

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق" أن المديرية بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية المتوقع تأثيرها على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف وبدايتها اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/5هـ وحتى نهاية الأسبوع بمشيئة الله - ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل بالإضافة للمناطق الحدودية مع الأردن ونواحي القريات وشرقها).
ودعا "الضويحي" المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
وبيّن أن مديرية الدفاع المدني اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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