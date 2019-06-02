رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدة

بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة

غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جدة، اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومندوب عن المراسم الملكية.