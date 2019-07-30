صدر قرار مدير عام السجون بترقية رقيب أول علي محمد السعيدي المالكي إلى رئيس رقباء، وقلّده الرتبة الجديدة العقيد علي فايز العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وبحضور العقيد مسفر محمد القحطاني مدير إدارة شؤون العسكريين بمنطقة الرياض.
ترقية المالكي رئيس رقباء
صدر قرار مدير عام السجون بترقية رقيب أول علي محمد السعيدي المالكي إلى رئيس رقباء، وقلّده الرتبة الجديدة العقيد علي فايز العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وبحضور العقيد مسفر محمد القحطاني مدير إدارة شؤون العسكريين بمنطقة الرياض.
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ترقية المالكي رئيس رقباءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
06:45 PM
ترقية المالكي رئيس رقباء
صدر قرار مدير عام السجون بترقية رقيب أول علي محمد السعيدي المالكي إلى رئيس رقباء، وقلّده الرتبة الجديدة العقيد علي فايز العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وبحضور العقيد مسفر محمد القحطاني مدير إدارة شؤون العسكريين بمنطقة الرياض.
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