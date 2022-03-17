تركيا تسجل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 47 حالة

"قوجة": الحالات الجديدة مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47 شخصًا، يوم الاثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً ، قال الوزير "قوجة" على تويتر :"كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت ثلاث حالات من أداء العمرة".

