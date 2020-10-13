النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر مستعدة للموجة الثانية من "كورونا"

إجراء تجارب سريرية على 2300 شخص

ذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم (الثلاثاء) أن مصر مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، أنه جرى تزويد مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة، حيث أصبح هناك 800 مقعد كما جرى ربط غرفة الأزمات بغرف العمليات في كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.

وأضافت أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، كما يوجد حالياً 61 معملاً بطاقة 30 ألف عينة يومياً لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع ستزيد المعامل إلى 81 معملاً بطاقة 50 ألف تحليل يومياً.

وأوضحت أن البلاد بها ١٩ مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات وتوفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء.

وأشارت إلى إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 2300 شخص حتى الآن، وخضوع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية مستقبلاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر مستعدة للموجة الثانية من "كورونا"
سبق

ذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم (الثلاثاء) أن مصر مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، أنه جرى تزويد مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة، حيث أصبح هناك 800 مقعد كما جرى ربط غرفة الأزمات بغرف العمليات في كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.

وأضافت أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، كما يوجد حالياً 61 معملاً بطاقة 30 ألف عينة يومياً لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع ستزيد المعامل إلى 81 معملاً بطاقة 50 ألف تحليل يومياً.

وأوضحت أن البلاد بها ١٩ مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات وتوفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء.

وأشارت إلى إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 2300 شخص حتى الآن، وخضوع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية مستقبلاً.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:50 PM

مصر مستعدة للموجة الثانية من "كورونا"

إجراء تجارب سريرية على 2300 شخص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,333

ذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم (الثلاثاء) أن مصر مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، أنه جرى تزويد مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة، حيث أصبح هناك 800 مقعد كما جرى ربط غرفة الأزمات بغرف العمليات في كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.

وأضافت أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، كما يوجد حالياً 61 معملاً بطاقة 30 ألف عينة يومياً لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع ستزيد المعامل إلى 81 معملاً بطاقة 50 ألف تحليل يومياً.

وأوضحت أن البلاد بها ١٩ مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات وتوفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء.

وأشارت إلى إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 2300 شخص حتى الآن، وخضوع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,353

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة