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غدًا انقلاب شتوي.. "المسند" يكشف التفاصيل: النهار الأقصر وشمس أخفض!

قال: مثل هذا اليوم من عام 1993م سجلت الحرارة الكبرى بالرياض 8 درجات

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن غدًا يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 07:19 صباحًا؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية) ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" يقول: "اليوم نهاية فصل #الخريف، والذي دام 90 يومًا، وعند الساعة 07:19 صباح يوم غد الأحد بداية فصل #الشتاء، اليوم عند الزوال تكون #الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، الليلة هي الأطول خلال العام، ونهار يوم غد الأقصر خلال العام".

وأضاف: "نهار اليوم في #الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي. في كل المواقع الكائنة شمال خط الاستواء يعتبر نهار هذه الأيام هو الأقصر خلال السنة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1993م سجّلت درجة الحرارة الكبرى بالرياض 8 درجات فقط.

فصل الشتاء الانقلاب الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا انقلاب شتوي.. "المسند" يكشف التفاصيل: النهار الأقصر وشمس أخفض!
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن غدًا يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 07:19 صباحًا؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية) ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" يقول: "اليوم نهاية فصل #الخريف، والذي دام 90 يومًا، وعند الساعة 07:19 صباح يوم غد الأحد بداية فصل #الشتاء، اليوم عند الزوال تكون #الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، الليلة هي الأطول خلال العام، ونهار يوم غد الأقصر خلال العام".

وأضاف: "نهار اليوم في #الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي. في كل المواقع الكائنة شمال خط الاستواء يعتبر نهار هذه الأيام هو الأقصر خلال السنة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1993م سجّلت درجة الحرارة الكبرى بالرياض 8 درجات فقط.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:01 AM

غدًا انقلاب شتوي.. "المسند" يكشف التفاصيل: النهار الأقصر وشمس أخفض!

قال: مثل هذا اليوم من عام 1993م سجلت الحرارة الكبرى بالرياض 8 درجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن غدًا يبدأ فصل #الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 07:19 صباحًا؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية) ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" يقول: "اليوم نهاية فصل #الخريف، والذي دام 90 يومًا، وعند الساعة 07:19 صباح يوم غد الأحد بداية فصل #الشتاء، اليوم عند الزوال تكون #الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، الليلة هي الأطول خلال العام، ونهار يوم غد الأقصر خلال العام".

وأضاف: "نهار اليوم في #الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي. في كل المواقع الكائنة شمال خط الاستواء يعتبر نهار هذه الأيام هو الأقصر خلال السنة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1993م سجّلت درجة الحرارة الكبرى بالرياض 8 درجات فقط.

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