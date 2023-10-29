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"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي

لاستضافة القادمين من خارج السعودية من عمالة الشركات غير المحصنين

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، والاستعداد التام وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لاستقبال القادمين عبر المنافذ بشكل سليم وآمن، وفقًا للاحترازات الصحية وتوفير غرف الحجر الصحي للجميع.

وأكدت الوزارة أن اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي ترتكز على محاور تشمل الموقع، والمبنى والتصميم والمواصفات، ودورات المياه، والإضاءة والتهوية، والمطبخ المركزي، والموظفين والعاملين، والمرافق والخدمات، وتشتمل على الإلزام بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن، والتعاقد مع شركة مكافحة الحشرات والآفات لتطهير العقار، والتعاقد مع شركة نظافة لتنظيف وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها، كما تتضمن الالتزام بتوفير كاميرات وفرق للحراسة والمراقبة وتخصيص دورات مياه كافية، وتوفير وسائل السلامة الأمنية للمنشأة، ووجود موقع إلكتروني لإصدار حجز للقادم من خلال نموذج رمز الاستجابة السريعة ( QR Code) وتزويد الناقل الجوي به، واستقبال النزلاء ونقلهم من المنفذ الجوي لمقر الحجر الصحي المؤسسي، والتعاقد مع المختبرات الطبية المعتمدة للقيام بإجراء فحصين لكورونا لكل مسافر، وتوفير وسائل التوعية الصحية عن كوفيد 19 وأسباب الحجر، والتأكد من تسجيل النزلاء في تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عقارات الحجر الصحي المؤسسي المتقدمة بطلب التأهيل في كل من الرياض وجدة والدمام والظهران بلغ (25) مبنى مرخصًا، بطاقة استيعابية تصل إلى (3276) فردًا، حيث تم تأهيل (10) مبانٍ مرخصة بطاقة استيعابية (1669) فردًا، منوهة بأنه يتم اعتماد العقارات المؤهلة لتكون مقار حجر صحي مؤسسي فور استقبال الطلب، والتحقق من مطابقته للاشتراطات والمعايير والمواصفات المحددة، كما يتم نشر بيانات مقر الحجر الصحي المعتمد على المنصة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة حرصها على تطبيق إجراءات الرقابة الميدانية على تلك المقار، من خلال الزيارات الميدانية والتحقق من توافر الاشتراطات، ووجود العمال والالتزام باشتراطات الحجر.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من هيئة الصحة العامة "وقاية"، حيث يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة (غير المحصنة) القادمة إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وتسجيل اللقاحات إلكترونيًا عبر منصة "قدوم" 2u.pw/C9Ab2 .

ولمزيد من المعلومات عن إجراءات طلب واعتماد مقار الحجر الصحي المؤسسي زيارة موقع بلدي عبر الرابط التالي: ‏https://balady.gov.sa/Information/InstitutionalQuarantineResidencePermit

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، والاستعداد التام وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لاستقبال القادمين عبر المنافذ بشكل سليم وآمن، وفقًا للاحترازات الصحية وتوفير غرف الحجر الصحي للجميع.

وأكدت الوزارة أن اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي ترتكز على محاور تشمل الموقع، والمبنى والتصميم والمواصفات، ودورات المياه، والإضاءة والتهوية، والمطبخ المركزي، والموظفين والعاملين، والمرافق والخدمات، وتشتمل على الإلزام بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن، والتعاقد مع شركة مكافحة الحشرات والآفات لتطهير العقار، والتعاقد مع شركة نظافة لتنظيف وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها، كما تتضمن الالتزام بتوفير كاميرات وفرق للحراسة والمراقبة وتخصيص دورات مياه كافية، وتوفير وسائل السلامة الأمنية للمنشأة، ووجود موقع إلكتروني لإصدار حجز للقادم من خلال نموذج رمز الاستجابة السريعة ( QR Code) وتزويد الناقل الجوي به، واستقبال النزلاء ونقلهم من المنفذ الجوي لمقر الحجر الصحي المؤسسي، والتعاقد مع المختبرات الطبية المعتمدة للقيام بإجراء فحصين لكورونا لكل مسافر، وتوفير وسائل التوعية الصحية عن كوفيد 19 وأسباب الحجر، والتأكد من تسجيل النزلاء في تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عقارات الحجر الصحي المؤسسي المتقدمة بطلب التأهيل في كل من الرياض وجدة والدمام والظهران بلغ (25) مبنى مرخصًا، بطاقة استيعابية تصل إلى (3276) فردًا، حيث تم تأهيل (10) مبانٍ مرخصة بطاقة استيعابية (1669) فردًا، منوهة بأنه يتم اعتماد العقارات المؤهلة لتكون مقار حجر صحي مؤسسي فور استقبال الطلب، والتحقق من مطابقته للاشتراطات والمعايير والمواصفات المحددة، كما يتم نشر بيانات مقر الحجر الصحي المعتمد على المنصة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة حرصها على تطبيق إجراءات الرقابة الميدانية على تلك المقار، من خلال الزيارات الميدانية والتحقق من توافر الاشتراطات، ووجود العمال والالتزام باشتراطات الحجر.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من هيئة الصحة العامة "وقاية"، حيث يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة (غير المحصنة) القادمة إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وتسجيل اللقاحات إلكترونيًا عبر منصة "قدوم" 2u.pw/C9Ab2 .

ولمزيد من المعلومات عن إجراءات طلب واعتماد مقار الحجر الصحي المؤسسي زيارة موقع بلدي عبر الرابط التالي: ‏https://balady.gov.sa/Information/InstitutionalQuarantineResidencePermit

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:31 PM

"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي

لاستضافة القادمين من خارج السعودية من عمالة الشركات غير المحصنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، والاستعداد التام وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لاستقبال القادمين عبر المنافذ بشكل سليم وآمن، وفقًا للاحترازات الصحية وتوفير غرف الحجر الصحي للجميع.

وأكدت الوزارة أن اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي ترتكز على محاور تشمل الموقع، والمبنى والتصميم والمواصفات، ودورات المياه، والإضاءة والتهوية، والمطبخ المركزي، والموظفين والعاملين، والمرافق والخدمات، وتشتمل على الإلزام بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن، والتعاقد مع شركة مكافحة الحشرات والآفات لتطهير العقار، والتعاقد مع شركة نظافة لتنظيف وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها، كما تتضمن الالتزام بتوفير كاميرات وفرق للحراسة والمراقبة وتخصيص دورات مياه كافية، وتوفير وسائل السلامة الأمنية للمنشأة، ووجود موقع إلكتروني لإصدار حجز للقادم من خلال نموذج رمز الاستجابة السريعة ( QR Code) وتزويد الناقل الجوي به، واستقبال النزلاء ونقلهم من المنفذ الجوي لمقر الحجر الصحي المؤسسي، والتعاقد مع المختبرات الطبية المعتمدة للقيام بإجراء فحصين لكورونا لكل مسافر، وتوفير وسائل التوعية الصحية عن كوفيد 19 وأسباب الحجر، والتأكد من تسجيل النزلاء في تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عقارات الحجر الصحي المؤسسي المتقدمة بطلب التأهيل في كل من الرياض وجدة والدمام والظهران بلغ (25) مبنى مرخصًا، بطاقة استيعابية تصل إلى (3276) فردًا، حيث تم تأهيل (10) مبانٍ مرخصة بطاقة استيعابية (1669) فردًا، منوهة بأنه يتم اعتماد العقارات المؤهلة لتكون مقار حجر صحي مؤسسي فور استقبال الطلب، والتحقق من مطابقته للاشتراطات والمعايير والمواصفات المحددة، كما يتم نشر بيانات مقر الحجر الصحي المعتمد على المنصة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة حرصها على تطبيق إجراءات الرقابة الميدانية على تلك المقار، من خلال الزيارات الميدانية والتحقق من توافر الاشتراطات، ووجود العمال والالتزام باشتراطات الحجر.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من هيئة الصحة العامة "وقاية"، حيث يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة (غير المحصنة) القادمة إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وتسجيل اللقاحات إلكترونيًا عبر منصة "قدوم" 2u.pw/C9Ab2 .

ولمزيد من المعلومات عن إجراءات طلب واعتماد مقار الحجر الصحي المؤسسي زيارة موقع بلدي عبر الرابط التالي: ‏https://balady.gov.sa/Information/InstitutionalQuarantineResidencePermit

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
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