النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
#مجلس_الوزراء اطلع على ما عرضه #وزير_الطاقة عن الآثار الجسيمة للاعتداء

الملك يؤكد: المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة على "آرامكو"

جازان.. "بلدية العارضة" تصادر مواد غذائية مجهولة تقدم لرواد المطاعم

أقدمت على إغلاق محال وتدون غرامات بحق مخالفين وحذرت المتجاوزين

تمكنت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان من مصادرة كميات من المواد الغذائية والاطعمة مجهولة المصدر تقدمها بعض المحال والمطاعم لزبائنها وتدوين مخالفات وإغلاق بحق المتجاوز منها.

يأتي هذا استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حيث اسفرت الجولة عن إغلاق عدد من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح البلدية وكان أهمها مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر تدني مستوى النظافة العامة بالمحل وسوء حفظ المواد الغذائية بجانب عمل بعضها على إعادة تجميد المواد الغذائية حيث تم اتلافها وتدوين الغرامات بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جازان.. "بلدية العارضة" تصادر مواد غذائية مجهولة تقدم لرواد المطاعم
سبق

تمكنت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان من مصادرة كميات من المواد الغذائية والاطعمة مجهولة المصدر تقدمها بعض المحال والمطاعم لزبائنها وتدوين مخالفات وإغلاق بحق المتجاوز منها.

يأتي هذا استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حيث اسفرت الجولة عن إغلاق عدد من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح البلدية وكان أهمها مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر تدني مستوى النظافة العامة بالمحل وسوء حفظ المواد الغذائية بجانب عمل بعضها على إعادة تجميد المواد الغذائية حيث تم اتلافها وتدوين الغرامات بحق المخالفين.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
04:05 PM

جازان.. "بلدية العارضة" تصادر مواد غذائية مجهولة تقدم لرواد المطاعم

أقدمت على إغلاق محال وتدون غرامات بحق مخالفين وحذرت المتجاوزين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
118

تمكنت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان من مصادرة كميات من المواد الغذائية والاطعمة مجهولة المصدر تقدمها بعض المحال والمطاعم لزبائنها وتدوين مخالفات وإغلاق بحق المتجاوز منها.

يأتي هذا استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حيث اسفرت الجولة عن إغلاق عدد من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح البلدية وكان أهمها مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر تدني مستوى النظافة العامة بالمحل وسوء حفظ المواد الغذائية بجانب عمل بعضها على إعادة تجميد المواد الغذائية حيث تم اتلافها وتدوين الغرامات بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,656
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,910
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,860
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,399

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة