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"وزارة الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية شاغرة "للرجال والنساء"

في 20 تخصصًا.. والتقديم عليها إلكترونيًا بدءًا من يوم غدٍ

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عددٍ من الوظائف التعاقدية الشاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عددٍ من التخصصات، والتقديم ابتداءً من يوم الاثنين 25 / 11 / 1442هـ حتى يوم الأحد 1 / 12 / 1442هـ.

وتشمل التخصصات المطروحة، تخصصات الإعلام السياسي والعلوم السياسية والجغرافيا السياسية وحقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية، أيضًا الدراسات الدولية والقانون العام والقانون الدولي ونظريات التجارة الدولية، بالإضافة إلى تخصص الأمن الدولي.

كما تشمل التخصصات المطلوبة، الاستراتيجية والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة والموارد البشرية والإعلام الرقمي والجرافيك بالإضافة إلى التصميم الداخلي والترجمة.

واشترطت "وزارة الخارجية" في المتقدم أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك، وغير مفصول من خدمة الدولة، وغير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، أيضًا يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر، ولا يمانع العمل خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى له.

كما نبهت إلى أنه يفضل في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل وأنه لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة.

للتقديم:

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزارة الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية شاغرة "للرجال والنساء"
سبق

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عددٍ من الوظائف التعاقدية الشاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عددٍ من التخصصات، والتقديم ابتداءً من يوم الاثنين 25 / 11 / 1442هـ حتى يوم الأحد 1 / 12 / 1442هـ.

وتشمل التخصصات المطروحة، تخصصات الإعلام السياسي والعلوم السياسية والجغرافيا السياسية وحقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية، أيضًا الدراسات الدولية والقانون العام والقانون الدولي ونظريات التجارة الدولية، بالإضافة إلى تخصص الأمن الدولي.

كما تشمل التخصصات المطلوبة، الاستراتيجية والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة والموارد البشرية والإعلام الرقمي والجرافيك بالإضافة إلى التصميم الداخلي والترجمة.

واشترطت "وزارة الخارجية" في المتقدم أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك، وغير مفصول من خدمة الدولة، وغير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، أيضًا يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر، ولا يمانع العمل خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى له.

كما نبهت إلى أنه يفضل في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل وأنه لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة.

للتقديم:

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:49 PM

"وزارة الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية شاغرة "للرجال والنساء"

في 20 تخصصًا.. والتقديم عليها إلكترونيًا بدءًا من يوم غدٍ

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
7,327

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عددٍ من الوظائف التعاقدية الشاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عددٍ من التخصصات، والتقديم ابتداءً من يوم الاثنين 25 / 11 / 1442هـ حتى يوم الأحد 1 / 12 / 1442هـ.

وتشمل التخصصات المطروحة، تخصصات الإعلام السياسي والعلوم السياسية والجغرافيا السياسية وحقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية، أيضًا الدراسات الدولية والقانون العام والقانون الدولي ونظريات التجارة الدولية، بالإضافة إلى تخصص الأمن الدولي.

كما تشمل التخصصات المطلوبة، الاستراتيجية والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة والموارد البشرية والإعلام الرقمي والجرافيك بالإضافة إلى التصميم الداخلي والترجمة.

واشترطت "وزارة الخارجية" في المتقدم أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك، وغير مفصول من خدمة الدولة، وغير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية، أيضًا يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر، ولا يمانع العمل خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى له.

كما نبهت إلى أنه يفضل في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل وأنه لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة.

للتقديم:

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

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