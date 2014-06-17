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وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات

امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين الجانبين

التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.

واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.

وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .

وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.

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وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات
سبق

التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.

واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.

وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .

وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:24 PM

وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات

امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.

واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.

وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .

وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.

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