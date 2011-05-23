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"بلينكن": لا يوجد مؤشر على تقيد إيران بالتزاماتها النووية

أشار إلى أنها لم تظهر استعدادها للامتثال بعد

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لم ترَ بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت "رويترز" عن "بلينكن" قوله لقناة "إيه.بي.سي نيوز": "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله، هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": لا يوجد مؤشر على تقيد إيران بالتزاماتها النووية
سبق

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لم ترَ بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت "رويترز" عن "بلينكن" قوله لقناة "إيه.بي.سي نيوز": "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله، هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
05:24 PM

"بلينكن": لا يوجد مؤشر على تقيد إيران بالتزاماتها النووية

أشار إلى أنها لم تظهر استعدادها للامتثال بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لم ترَ بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت "رويترز" عن "بلينكن" قوله لقناة "إيه.بي.سي نيوز": "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله، هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".

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