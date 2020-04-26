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تعليم الجوف يودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

الصقر: يمثّل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم، أكثر من 5.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6761 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهرَيْ رجب وشعبان لعام 1441هـ.

الإدارة العامة للتعليم منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الجوف يودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
سبق

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم، أكثر من 5.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6761 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهرَيْ رجب وشعبان لعام 1441هـ.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:40 PM

تعليم الجوف يودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

الصقر: يمثّل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم، أكثر من 5.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6761 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهرَيْ رجب وشعبان لعام 1441هـ.

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