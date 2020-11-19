حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"
حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
اعلان
مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-19
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
08:48 PM
مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"
حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
6,954
2.5 مليار ..
30 يناير
10,124
91 مليار ..
29 يناير
24,567
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,405
احذر القدوة الضالة..!
ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!
غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد
حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!
محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية
مها الجبر
متطفلو الإعلام!
ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!
أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات
غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟
عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!
محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات
علي آل شرمة