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5 مستشفيات متعثرة ومليون مراجع يبحثون عن "أسرَّة" في استقبال مدير صحة جازان الجديد

ولادات طارئة في رحلة البحث عن مستشفى ما بين مركبات وممرات

تعاقب على كرسي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الكثير من المديرين خلال السنوات الأخيرة، لكنهم يكلفون ويعفون في ظل تعثر عدد من المشاريع، وبينما يتفاءل سكان المنطقة بقدوم مدير عام الشؤون الصحية الجديد الذي يستهل عمله الأسبوع المقبل وفقاً لتاريخ التكليف، إلا أن الآمال التي تعلق عليه كبيرة في ظل ما يوصف بمركزية المشاريع وما يتعلق بها.

وتعاني الأوضاع الصحية في منطقة جازان نقصاً لتخصصات كثيرة وتحتاج لمزيد من الأسرة، كما تحتاج المنطقة للتوسع في علاج المخ والأعصاب وكيور العمود الفقري والرقبة والأورام، حيث إن أغلب تلك التخصصات لا توجد إلا بشكل جزئي أحياناً وفي منشأة أو منشأتين صحيتين في ظل قلة عدد الأسرة المخصصة لتلك الأمراض.

ووفق الإحصاءات فإن منطقة جازان تشهد أكثر من مليون مراجع للمستشفيات مما يجعلها لا تتواءم مع الكراسي المتوفرة فعلياً والتي لا تصل إلى 2000 سرير فعلي في جميع مستشفيات المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المنشآت الصحية المتعثرة يمكن لها رفع الرقم.

وبينما تسبق المدير الجديد لصحة جازان كثير من التباشير، إلا أن واقع التعثر يضع نفسه كقضية عامة كأولوية للمواطن، ومن بين قائمة المطالب والحقوق المنتظرة، إذ تتعثر مستشفيات الدرب، والولادة، وجازان العام، والتخصصي، والعارضة، في ظل الاحتياج الشديد لتلك الأسرة والحاجة لمنشآت حديثة بجودة إنشائية عالية.

ويطالب أهالٍ بمنطقة جازان، وزارة الصحة بإنهاء معاناتهم مع ندرة التخصصات وتعثر المستشفيات، وطول المواعيد في العيادات ومواعيد أشعة الرنين المغناطيسي التي تتجاوز العام بمستشفى الملك فهد المركزي.

كما طالبت مصادر صحية بفتح ملف الفنيين المكلفين بمهام إدارية دون تحوير وظائفهم، وطالبوا بتكليف المتخصصين بإدارة المستشفيات على وظائفهم في ظل انشغال عشرات الأطباء والفنيين بإدارة المستشفيات والوظائف الإدارية، وهو ما يعتبر مخالفة لتوجيهات سابقة.

الشؤن الصحية بمنطقة جازان وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مستشفيات متعثرة ومليون مراجع يبحثون عن "أسرَّة" في استقبال مدير صحة جازان الجديد
سبق

تعاقب على كرسي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الكثير من المديرين خلال السنوات الأخيرة، لكنهم يكلفون ويعفون في ظل تعثر عدد من المشاريع، وبينما يتفاءل سكان المنطقة بقدوم مدير عام الشؤون الصحية الجديد الذي يستهل عمله الأسبوع المقبل وفقاً لتاريخ التكليف، إلا أن الآمال التي تعلق عليه كبيرة في ظل ما يوصف بمركزية المشاريع وما يتعلق بها.

وتعاني الأوضاع الصحية في منطقة جازان نقصاً لتخصصات كثيرة وتحتاج لمزيد من الأسرة، كما تحتاج المنطقة للتوسع في علاج المخ والأعصاب وكيور العمود الفقري والرقبة والأورام، حيث إن أغلب تلك التخصصات لا توجد إلا بشكل جزئي أحياناً وفي منشأة أو منشأتين صحيتين في ظل قلة عدد الأسرة المخصصة لتلك الأمراض.

ووفق الإحصاءات فإن منطقة جازان تشهد أكثر من مليون مراجع للمستشفيات مما يجعلها لا تتواءم مع الكراسي المتوفرة فعلياً والتي لا تصل إلى 2000 سرير فعلي في جميع مستشفيات المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المنشآت الصحية المتعثرة يمكن لها رفع الرقم.

وبينما تسبق المدير الجديد لصحة جازان كثير من التباشير، إلا أن واقع التعثر يضع نفسه كقضية عامة كأولوية للمواطن، ومن بين قائمة المطالب والحقوق المنتظرة، إذ تتعثر مستشفيات الدرب، والولادة، وجازان العام، والتخصصي، والعارضة، في ظل الاحتياج الشديد لتلك الأسرة والحاجة لمنشآت حديثة بجودة إنشائية عالية.

ويطالب أهالٍ بمنطقة جازان، وزارة الصحة بإنهاء معاناتهم مع ندرة التخصصات وتعثر المستشفيات، وطول المواعيد في العيادات ومواعيد أشعة الرنين المغناطيسي التي تتجاوز العام بمستشفى الملك فهد المركزي.

كما طالبت مصادر صحية بفتح ملف الفنيين المكلفين بمهام إدارية دون تحوير وظائفهم، وطالبوا بتكليف المتخصصين بإدارة المستشفيات على وظائفهم في ظل انشغال عشرات الأطباء والفنيين بإدارة المستشفيات والوظائف الإدارية، وهو ما يعتبر مخالفة لتوجيهات سابقة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:02 PM

5 مستشفيات متعثرة ومليون مراجع يبحثون عن "أسرَّة" في استقبال مدير صحة جازان الجديد

ولادات طارئة في رحلة البحث عن مستشفى ما بين مركبات وممرات

A A A
محمد المواسي - جازان
7
1,630

تعاقب على كرسي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الكثير من المديرين خلال السنوات الأخيرة، لكنهم يكلفون ويعفون في ظل تعثر عدد من المشاريع، وبينما يتفاءل سكان المنطقة بقدوم مدير عام الشؤون الصحية الجديد الذي يستهل عمله الأسبوع المقبل وفقاً لتاريخ التكليف، إلا أن الآمال التي تعلق عليه كبيرة في ظل ما يوصف بمركزية المشاريع وما يتعلق بها.

وتعاني الأوضاع الصحية في منطقة جازان نقصاً لتخصصات كثيرة وتحتاج لمزيد من الأسرة، كما تحتاج المنطقة للتوسع في علاج المخ والأعصاب وكيور العمود الفقري والرقبة والأورام، حيث إن أغلب تلك التخصصات لا توجد إلا بشكل جزئي أحياناً وفي منشأة أو منشأتين صحيتين في ظل قلة عدد الأسرة المخصصة لتلك الأمراض.

ووفق الإحصاءات فإن منطقة جازان تشهد أكثر من مليون مراجع للمستشفيات مما يجعلها لا تتواءم مع الكراسي المتوفرة فعلياً والتي لا تصل إلى 2000 سرير فعلي في جميع مستشفيات المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المنشآت الصحية المتعثرة يمكن لها رفع الرقم.

وبينما تسبق المدير الجديد لصحة جازان كثير من التباشير، إلا أن واقع التعثر يضع نفسه كقضية عامة كأولوية للمواطن، ومن بين قائمة المطالب والحقوق المنتظرة، إذ تتعثر مستشفيات الدرب، والولادة، وجازان العام، والتخصصي، والعارضة، في ظل الاحتياج الشديد لتلك الأسرة والحاجة لمنشآت حديثة بجودة إنشائية عالية.

ويطالب أهالٍ بمنطقة جازان، وزارة الصحة بإنهاء معاناتهم مع ندرة التخصصات وتعثر المستشفيات، وطول المواعيد في العيادات ومواعيد أشعة الرنين المغناطيسي التي تتجاوز العام بمستشفى الملك فهد المركزي.

كما طالبت مصادر صحية بفتح ملف الفنيين المكلفين بمهام إدارية دون تحوير وظائفهم، وطالبوا بتكليف المتخصصين بإدارة المستشفيات على وظائفهم في ظل انشغال عشرات الأطباء والفنيين بإدارة المستشفيات والوظائف الإدارية، وهو ما يعتبر مخالفة لتوجيهات سابقة.

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