في المحطة الأولى من أمم إفريقيا.. تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا

تعادل منتخب تونس مع نظيره الأنجولي إيجابياً بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السويس في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

وافتتح اللاعب يوسف المساكني التسجيل للمنتخب التونسي في الدقيقة الـ 34 من ضربة جزاء، وسجل اللاعب جالما كامبوس للمنتخب الأنجولي في الدقيقة الـ 73 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل، يتقاسم منتخبا تونس وأنجولا نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها بين منتخبي مالي وموريتانيا.

