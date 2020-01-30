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16 مدرسة تطبق أنموذج "التميز" بتعليم عسير

تقوم فكرة المبادرة على تحسين أداء المدرسة

أقرت القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، التوسع في تطبيق أنموذج "التميز" في 16 مدرسة للبنين والبنات، بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، برئاسة مدير عام التعليم، سعد الجوني، وتزامنًا مع إطلاق أول نموذج للتميز، بتشريف وحضور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، في متوسطة تمنية وثانوية أم القرى.

وقالت مديرة مركز عسير للتميز، فاطمة أبو ملحة، إن فكرة المبادرة تقوم على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليًا وإقليميًا وعالميًا، والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها، وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادًا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة.

كما تقوم على تمكين المدارس من ممارسة التميز، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية، وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة.

وأضافت أنه جرى اعتماد آلية ومراحل تنفيذها وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في المدارس المرشحة للتنفيذ، وهي: ثانوية المملكة التابعة لمكتب تعليم وسط أبها للبنين، ومتوسطة وثانوية الشرف "بنات"، ومتوسطة تمنية، وثانوية أم القرى، وابتدائية أسيد بن حضير التابعة لمكتب شرق أبها، وثانوية باحة ربيعة بالسودة التابعة لمكتب شمال أبها "بنين"، وثانوية الفواز "بنين"، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ الواديين "بنات" التابعة لمكتبي تعليم أحد رفيدة "بنين" و"بنات"، وثانوية الفيصل بخميس مشيط "بنين"، وابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط "بنات" التابعة لمكتبي التعليم بخميس مشيط للبنين والبنات، ومتوسطة الحمية وثانوية أحد التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنين"، والثانوية الأولى بوادي ابن هشبل التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنات"، وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب التعليم بطريب، وابتدائية ومتوسطة عضاضة التابعة لمكتب تعليم الشعف للبنات، وابتدائية آل عرفان التابعة لمكتب التعليم بالعرين للبنات.

يذكر أن عناصر المبادرة تشمل: الموارد البشرية، والبيئة المكانية، والقيادة الإدارية، والمسؤولية المجتمعية.

تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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16 مدرسة تطبق أنموذج "التميز" بتعليم عسير
سبق

أقرت القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، التوسع في تطبيق أنموذج "التميز" في 16 مدرسة للبنين والبنات، بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، برئاسة مدير عام التعليم، سعد الجوني، وتزامنًا مع إطلاق أول نموذج للتميز، بتشريف وحضور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، في متوسطة تمنية وثانوية أم القرى.

وقالت مديرة مركز عسير للتميز، فاطمة أبو ملحة، إن فكرة المبادرة تقوم على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليًا وإقليميًا وعالميًا، والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها، وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادًا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة.

كما تقوم على تمكين المدارس من ممارسة التميز، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية، وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة.

وأضافت أنه جرى اعتماد آلية ومراحل تنفيذها وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في المدارس المرشحة للتنفيذ، وهي: ثانوية المملكة التابعة لمكتب تعليم وسط أبها للبنين، ومتوسطة وثانوية الشرف "بنات"، ومتوسطة تمنية، وثانوية أم القرى، وابتدائية أسيد بن حضير التابعة لمكتب شرق أبها، وثانوية باحة ربيعة بالسودة التابعة لمكتب شمال أبها "بنين"، وثانوية الفواز "بنين"، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ الواديين "بنات" التابعة لمكتبي تعليم أحد رفيدة "بنين" و"بنات"، وثانوية الفيصل بخميس مشيط "بنين"، وابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط "بنات" التابعة لمكتبي التعليم بخميس مشيط للبنين والبنات، ومتوسطة الحمية وثانوية أحد التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنين"، والثانوية الأولى بوادي ابن هشبل التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنات"، وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب التعليم بطريب، وابتدائية ومتوسطة عضاضة التابعة لمكتب تعليم الشعف للبنات، وابتدائية آل عرفان التابعة لمكتب التعليم بالعرين للبنات.

يذكر أن عناصر المبادرة تشمل: الموارد البشرية، والبيئة المكانية، والقيادة الإدارية، والمسؤولية المجتمعية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

16 مدرسة تطبق أنموذج "التميز" بتعليم عسير

تقوم فكرة المبادرة على تحسين أداء المدرسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أقرت القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، التوسع في تطبيق أنموذج "التميز" في 16 مدرسة للبنين والبنات، بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، برئاسة مدير عام التعليم، سعد الجوني، وتزامنًا مع إطلاق أول نموذج للتميز، بتشريف وحضور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، في متوسطة تمنية وثانوية أم القرى.

وقالت مديرة مركز عسير للتميز، فاطمة أبو ملحة، إن فكرة المبادرة تقوم على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليًا وإقليميًا وعالميًا، والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها، وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادًا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة.

كما تقوم على تمكين المدارس من ممارسة التميز، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية، وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة.

وأضافت أنه جرى اعتماد آلية ومراحل تنفيذها وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في المدارس المرشحة للتنفيذ، وهي: ثانوية المملكة التابعة لمكتب تعليم وسط أبها للبنين، ومتوسطة وثانوية الشرف "بنات"، ومتوسطة تمنية، وثانوية أم القرى، وابتدائية أسيد بن حضير التابعة لمكتب شرق أبها، وثانوية باحة ربيعة بالسودة التابعة لمكتب شمال أبها "بنين"، وثانوية الفواز "بنين"، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ الواديين "بنات" التابعة لمكتبي تعليم أحد رفيدة "بنين" و"بنات"، وثانوية الفيصل بخميس مشيط "بنين"، وابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط "بنات" التابعة لمكتبي التعليم بخميس مشيط للبنين والبنات، ومتوسطة الحمية وثانوية أحد التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنين"، والثانوية الأولى بوادي ابن هشبل التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل "بنات"، وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب التعليم بطريب، وابتدائية ومتوسطة عضاضة التابعة لمكتب تعليم الشعف للبنات، وابتدائية آل عرفان التابعة لمكتب التعليم بالعرين للبنات.

يذكر أن عناصر المبادرة تشمل: الموارد البشرية، والبيئة المكانية، والقيادة الإدارية، والمسؤولية المجتمعية.

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