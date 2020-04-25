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ارتفاع مصابي "كورونا" في رواند إلى 176 حالة

شفاء 87 مصاباً.. و89 آخرون يخضعون للعلاج

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لا تزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع مصابي "كورونا" في رواند إلى 176 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لا تزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:07 PM

ارتفاع مصابي "كورونا" في رواند إلى 176 حالة

شفاء 87 مصاباً.. و89 آخرون يخضعون للعلاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لا تزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

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