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شاهد.. انهيارات تقطع طريق "عثوان الداير" أمام سالكيه

مناشدات بإيجاد حلول عاجلة.. والشركة المنفذة في دائرة الاتهام

انقطع الطريق الرابط بين قرى مركز عثوان، ومحافظة الداير بني مالك، جرّاء الانهيارات التي وقعت بالطريق صباح اليوم، وأدت إلى انقطاعه بالكامل.

ويعتبر طريق عثوان، هو الشريان الرابط بين عثوان ومحافظة الداير، فهذا الطريق يخدم مركز عثوان، والمراكز الأخرى المجاورة.

ورمى المواطن عبدالرحمن المالكي باللوم على الشركة المنفذة للطريق، حيث أوضح أنها تجاهلت هذه الانهيارات، ولم تضع لها مصدات لحماية الطريق.

وقال "المالكي" إن تفاقم المشكلة في هذه الفترة مُحتَمَل، حيث تشهد المحافظة هطول الأمطار، ما قد ينتج عن ذلك انهيارات كثيرة.

‏وذكر المواطن جبر العثواني، أنه كان متواجدًا في موقع الانهيار برفقة عائلته، وأصيبت طفلته (6 سنوات) بنوبة بكاء وخوف من هول الانهيار، وخوفًا أن يلحق بها أذى وعائلتها.

وأضاف "العثواني": "لنا عدة مطالبات بإنشاء جسور استنادية، فالانهيارات مستمرة في الموقع، وعلى امتداد طريق عثوان، وهي كابوس يترصد بأرواح مرتاديه".

من جانبه ذَكَر حسن العثواني أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انهيارات في طريق عثوان، إذ حدثت انهيارات في نفس الموقع، قبل قرابة الشهرين.

ومع تكرار معاناة الانهيارات وانقطاع الطريق؛ تعالت المناشدات لأمير منطقة جازان ونائبه، في إيجاد حلول جذرية، تخلّص أهالي عثوان وسالكي الطريق، من معاناة الانقطاعات المتكررة.

طريق "عثوان الداير" محافظة الداير بني مالك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انهيارات تقطع طريق "عثوان الداير" أمام سالكيه
سبق

انقطع الطريق الرابط بين قرى مركز عثوان، ومحافظة الداير بني مالك، جرّاء الانهيارات التي وقعت بالطريق صباح اليوم، وأدت إلى انقطاعه بالكامل.

ويعتبر طريق عثوان، هو الشريان الرابط بين عثوان ومحافظة الداير، فهذا الطريق يخدم مركز عثوان، والمراكز الأخرى المجاورة.

ورمى المواطن عبدالرحمن المالكي باللوم على الشركة المنفذة للطريق، حيث أوضح أنها تجاهلت هذه الانهيارات، ولم تضع لها مصدات لحماية الطريق.

وقال "المالكي" إن تفاقم المشكلة في هذه الفترة مُحتَمَل، حيث تشهد المحافظة هطول الأمطار، ما قد ينتج عن ذلك انهيارات كثيرة.

‏وذكر المواطن جبر العثواني، أنه كان متواجدًا في موقع الانهيار برفقة عائلته، وأصيبت طفلته (6 سنوات) بنوبة بكاء وخوف من هول الانهيار، وخوفًا أن يلحق بها أذى وعائلتها.

وأضاف "العثواني": "لنا عدة مطالبات بإنشاء جسور استنادية، فالانهيارات مستمرة في الموقع، وعلى امتداد طريق عثوان، وهي كابوس يترصد بأرواح مرتاديه".

من جانبه ذَكَر حسن العثواني أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انهيارات في طريق عثوان، إذ حدثت انهيارات في نفس الموقع، قبل قرابة الشهرين.

ومع تكرار معاناة الانهيارات وانقطاع الطريق؛ تعالت المناشدات لأمير منطقة جازان ونائبه، في إيجاد حلول جذرية، تخلّص أهالي عثوان وسالكي الطريق، من معاناة الانقطاعات المتكررة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
06:22 PM

شاهد.. انهيارات تقطع طريق "عثوان الداير" أمام سالكيه

مناشدات بإيجاد حلول عاجلة.. والشركة المنفذة في دائرة الاتهام

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
4
5,917

انقطع الطريق الرابط بين قرى مركز عثوان، ومحافظة الداير بني مالك، جرّاء الانهيارات التي وقعت بالطريق صباح اليوم، وأدت إلى انقطاعه بالكامل.

ويعتبر طريق عثوان، هو الشريان الرابط بين عثوان ومحافظة الداير، فهذا الطريق يخدم مركز عثوان، والمراكز الأخرى المجاورة.

ورمى المواطن عبدالرحمن المالكي باللوم على الشركة المنفذة للطريق، حيث أوضح أنها تجاهلت هذه الانهيارات، ولم تضع لها مصدات لحماية الطريق.

وقال "المالكي" إن تفاقم المشكلة في هذه الفترة مُحتَمَل، حيث تشهد المحافظة هطول الأمطار، ما قد ينتج عن ذلك انهيارات كثيرة.

‏وذكر المواطن جبر العثواني، أنه كان متواجدًا في موقع الانهيار برفقة عائلته، وأصيبت طفلته (6 سنوات) بنوبة بكاء وخوف من هول الانهيار، وخوفًا أن يلحق بها أذى وعائلتها.

وأضاف "العثواني": "لنا عدة مطالبات بإنشاء جسور استنادية، فالانهيارات مستمرة في الموقع، وعلى امتداد طريق عثوان، وهي كابوس يترصد بأرواح مرتاديه".

من جانبه ذَكَر حسن العثواني أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انهيارات في طريق عثوان، إذ حدثت انهيارات في نفس الموقع، قبل قرابة الشهرين.

ومع تكرار معاناة الانهيارات وانقطاع الطريق؛ تعالت المناشدات لأمير منطقة جازان ونائبه، في إيجاد حلول جذرية، تخلّص أهالي عثوان وسالكي الطريق، من معاناة الانقطاعات المتكررة.

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