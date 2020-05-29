مصر تسجِّل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 5511 حالة وخروجهم من الحجر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 1289 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا لفيروس كورونا، و34 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى خروج 152 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وقال إنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجَّلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 22082 حالة، من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.