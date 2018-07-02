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دراجو السعودية يكفلون ٧٥٠ يتيماً خلال مشاركتهم في أضخم عمل إنساني

إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة العنود.. الرحلة انطلقت من السويد إلى ألمانيا مروراً بالدنمارك

ينظم دراجو المملكة إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حملة لدعم الأيتام من خلال مشاركتهم في رحلة انطلقت من السويد إلى ألمانيا مروراً بالدنمارك، قاطعين مسافة تصل إلى ٨٠٠ كلم بدراجاتهم الهوائية ممثلين للوطن في أضخم مبادرة عالمية مجتمعية رياضية تسمى Global Biking Initiative.

وتعتبر هذه المشاركة من دراجي المملكة لتحفيز الرياضيين إلى التطوع الرياضي من أجل خدمة بلادهم من خلال التعريف بمشروع يخدم أبناء وطنهم ويساهم في بناء مجتمعاتهم.

وأوضح ممثل الشباب السعودي في GBI أحمد آل صوفان بأن مشاركاتهم في هذا التجمع العالمي بدأت بإضافة صفحة لعلم المملكة بموقع GBI العالمي عام 2016 بدعم من الهيئة العامة للرياضة لتحفيز شباب الوطن في غرس مفهوم التطوع الرياضي حيث نسعى للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وأضاف آل صوفان بأن الشباب السعودي بدأ المشاركة بثلاثة متطوعين سعوديين عام 2016 وتزايد العدد في العام2017 الى 34 متطوع رياضي وخلال مشاركتهم الحالية لعام 2018 وصل عدد الشباب السعودي المتطوع الى 70 دراجاً من مختلف مدن المملكة قاموا بكفالة أكثر 750 يتيم ممن ترعاهم جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية خلال هذه المشاركة والتي تهدف لنقل صورة حسنة والفوز على اكثر من 450 دراجاً متطوعاً يمثلون 25 دولة مشاركة للفوز بلقب أضخم عمل إنساني يخدم بلادهم.

الجدير بالذكر أن الشباب السعودي المشارك يحظى بمتابعة وإهتمام كبير من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعاون من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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دراجو السعودية يكفلون ٧٥٠ يتيماً خلال مشاركتهم في أضخم عمل إنساني
سبق

ينظم دراجو المملكة إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حملة لدعم الأيتام من خلال مشاركتهم في رحلة انطلقت من السويد إلى ألمانيا مروراً بالدنمارك، قاطعين مسافة تصل إلى ٨٠٠ كلم بدراجاتهم الهوائية ممثلين للوطن في أضخم مبادرة عالمية مجتمعية رياضية تسمى Global Biking Initiative.

وتعتبر هذه المشاركة من دراجي المملكة لتحفيز الرياضيين إلى التطوع الرياضي من أجل خدمة بلادهم من خلال التعريف بمشروع يخدم أبناء وطنهم ويساهم في بناء مجتمعاتهم.

وأوضح ممثل الشباب السعودي في GBI أحمد آل صوفان بأن مشاركاتهم في هذا التجمع العالمي بدأت بإضافة صفحة لعلم المملكة بموقع GBI العالمي عام 2016 بدعم من الهيئة العامة للرياضة لتحفيز شباب الوطن في غرس مفهوم التطوع الرياضي حيث نسعى للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وأضاف آل صوفان بأن الشباب السعودي بدأ المشاركة بثلاثة متطوعين سعوديين عام 2016 وتزايد العدد في العام2017 الى 34 متطوع رياضي وخلال مشاركتهم الحالية لعام 2018 وصل عدد الشباب السعودي المتطوع الى 70 دراجاً من مختلف مدن المملكة قاموا بكفالة أكثر 750 يتيم ممن ترعاهم جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية خلال هذه المشاركة والتي تهدف لنقل صورة حسنة والفوز على اكثر من 450 دراجاً متطوعاً يمثلون 25 دولة مشاركة للفوز بلقب أضخم عمل إنساني يخدم بلادهم.

الجدير بالذكر أن الشباب السعودي المشارك يحظى بمتابعة وإهتمام كبير من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعاون من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
05:02 PM

دراجو السعودية يكفلون ٧٥٠ يتيماً خلال مشاركتهم في أضخم عمل إنساني

إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة العنود.. الرحلة انطلقت من السويد إلى ألمانيا مروراً بالدنمارك

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حامد العلي - الدمام
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ينظم دراجو المملكة إحدى مبادرات مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حملة لدعم الأيتام من خلال مشاركتهم في رحلة انطلقت من السويد إلى ألمانيا مروراً بالدنمارك، قاطعين مسافة تصل إلى ٨٠٠ كلم بدراجاتهم الهوائية ممثلين للوطن في أضخم مبادرة عالمية مجتمعية رياضية تسمى Global Biking Initiative.

وتعتبر هذه المشاركة من دراجي المملكة لتحفيز الرياضيين إلى التطوع الرياضي من أجل خدمة بلادهم من خلال التعريف بمشروع يخدم أبناء وطنهم ويساهم في بناء مجتمعاتهم.

وأوضح ممثل الشباب السعودي في GBI أحمد آل صوفان بأن مشاركاتهم في هذا التجمع العالمي بدأت بإضافة صفحة لعلم المملكة بموقع GBI العالمي عام 2016 بدعم من الهيئة العامة للرياضة لتحفيز شباب الوطن في غرس مفهوم التطوع الرياضي حيث نسعى للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وأضاف آل صوفان بأن الشباب السعودي بدأ المشاركة بثلاثة متطوعين سعوديين عام 2016 وتزايد العدد في العام2017 الى 34 متطوع رياضي وخلال مشاركتهم الحالية لعام 2018 وصل عدد الشباب السعودي المتطوع الى 70 دراجاً من مختلف مدن المملكة قاموا بكفالة أكثر 750 يتيم ممن ترعاهم جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية خلال هذه المشاركة والتي تهدف لنقل صورة حسنة والفوز على اكثر من 450 دراجاً متطوعاً يمثلون 25 دولة مشاركة للفوز بلقب أضخم عمل إنساني يخدم بلادهم.

الجدير بالذكر أن الشباب السعودي المشارك يحظى بمتابعة وإهتمام كبير من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعاون من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

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