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روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا

"نوفاك" أشار إلى عامين أو ثلاثة

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا
سبق

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:50 PM

روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا

"نوفاك" أشار إلى عامين أو ثلاثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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