ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
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روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا
"نوفاك" أشار إلى عامين أو ثلاثة
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.
روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا
"نوفاك" أشار إلى عامين أو ثلاثة
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".