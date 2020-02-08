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وكالة الأرصاد الجوية: مخاوف جديدة من تسارع تغير المناخ في قارة أنتاركتيكا

سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة

أكّدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، مخاوف جديدة من تسارع تعرُّض أغلفة الأرض الجليدية للضرر، وتزايد ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث أعلنت أن قارة القطب الجنوبي "أنتاركتيكا" سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة مئوية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس؛ في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس، إن الأرقام القياسية الجديدة المُسجَّلة في شمال القارة ستعد ارتفاعاً غير عادي حتى في أشهر الصيف الدافئة.

وأضافت نوليس؛ أن مركز البحوث الأرجنتيني المسمّى إسبيرانزا، الواقع على الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، سجل درجة حرارة قياسية جديدة، أمس الأول، وهي 18.3 درجة مئوية، وهو رقم غير معهود عادة في أنتاركتيكا حتى في فصل الصيف.

وأوضحت أن هذه الدرجة تفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية، الذي كان قد تراجع عام 2015.

ولا ينبغي الخلط، حسب وصف المتحدثة، بين أنتاركتيكا وبين منطقة القطب الجنوبي عامة، التي تتضمن كل المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة التي وصلت فيها درجات الحرارة القياسية إلى 19 درجة مئوية في جزيرة ساناي في يناير 1982.

قارة أنتاركتيكا وكالة الأرصاد الجوية

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وكالة الأرصاد الجوية: مخاوف جديدة من تسارع تغير المناخ في قارة أنتاركتيكا
سبق

أكّدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، مخاوف جديدة من تسارع تعرُّض أغلفة الأرض الجليدية للضرر، وتزايد ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث أعلنت أن قارة القطب الجنوبي "أنتاركتيكا" سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة مئوية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس؛ في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس، إن الأرقام القياسية الجديدة المُسجَّلة في شمال القارة ستعد ارتفاعاً غير عادي حتى في أشهر الصيف الدافئة.

وأضافت نوليس؛ أن مركز البحوث الأرجنتيني المسمّى إسبيرانزا، الواقع على الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، سجل درجة حرارة قياسية جديدة، أمس الأول، وهي 18.3 درجة مئوية، وهو رقم غير معهود عادة في أنتاركتيكا حتى في فصل الصيف.

وأوضحت أن هذه الدرجة تفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية، الذي كان قد تراجع عام 2015.

ولا ينبغي الخلط، حسب وصف المتحدثة، بين أنتاركتيكا وبين منطقة القطب الجنوبي عامة، التي تتضمن كل المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة التي وصلت فيها درجات الحرارة القياسية إلى 19 درجة مئوية في جزيرة ساناي في يناير 1982.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:24 AM

وكالة الأرصاد الجوية: مخاوف جديدة من تسارع تغير المناخ في قارة أنتاركتيكا

سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، مخاوف جديدة من تسارع تعرُّض أغلفة الأرض الجليدية للضرر، وتزايد ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث أعلنت أن قارة القطب الجنوبي "أنتاركتيكا" سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة مئوية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس؛ في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس، إن الأرقام القياسية الجديدة المُسجَّلة في شمال القارة ستعد ارتفاعاً غير عادي حتى في أشهر الصيف الدافئة.

وأضافت نوليس؛ أن مركز البحوث الأرجنتيني المسمّى إسبيرانزا، الواقع على الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، سجل درجة حرارة قياسية جديدة، أمس الأول، وهي 18.3 درجة مئوية، وهو رقم غير معهود عادة في أنتاركتيكا حتى في فصل الصيف.

وأوضحت أن هذه الدرجة تفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية، الذي كان قد تراجع عام 2015.

ولا ينبغي الخلط، حسب وصف المتحدثة، بين أنتاركتيكا وبين منطقة القطب الجنوبي عامة، التي تتضمن كل المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة التي وصلت فيها درجات الحرارة القياسية إلى 19 درجة مئوية في جزيرة ساناي في يناير 1982.

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