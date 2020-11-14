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جرائم استهداف الحوثيين للمدنيين تتواصل.. مقتل وإصابة 4 بقذيفة في تعز

أطلقت على حي سكني وسقطت قرب مستشفى

قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات

الرئيسية/ أخبار العالم

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جرائم استهداف الحوثيين للمدنيين تتواصل.. مقتل وإصابة 4 بقذيفة في تعز
سبق

قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:07 PM

جرائم استهداف الحوثيين للمدنيين تتواصل.. مقتل وإصابة 4 بقذيفة في تعز

أطلقت على حي سكني وسقطت قرب مستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - عدن
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قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر محلي يمني، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات

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