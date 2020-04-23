وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-23 سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة. وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 08:54 AM

زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا





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سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.