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زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا

سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

زامبيا فيروس كورونا الجديد

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زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا
سبق

سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:54 AM

زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

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