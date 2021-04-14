ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية " آفاد "، في بيان، إن الزلزال وقع في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومتراً عن قضاء داتشا في موجلا، ولم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.

زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب جنوب غربي تركيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-14 ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية " آفاد "، في بيان، إن الزلزال وقع في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومتراً عن قضاء داتشا في موجلا، ولم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 10:11 AM

زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب جنوب غربي تركيا وقع في بحر إيجه.. ولا بلاغ عن خسائر





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ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية " آفاد "، في بيان، إن الزلزال وقع في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومتراً عن قضاء داتشا في موجلا، ولم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.