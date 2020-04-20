تفاعلاً مع "سبق".. أمير عسير يوجه بسرعة إنشاء سوق جديد للمواشي في محايل

يتوقع أن يبدأ غداً الثلاثاء

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، بسرعة إنشاء سوق جديد للمواشي في محافظة محايل.

ويتوقع أن يستقبل السوق الجديد، بتوجيه أمير عسير، زواره غدًا الثلاثاء، ويقع شمال محافظة محايل، وعلى مساحة 120x200 م.

يأتي ذلك، للحد من الازدحام الكبير الذي شهده سوق المواشي بمحايل، بما يراعي جميع الاحترازات اللازمة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد، بين الباعة والمتسوقين.

وقضى التوجيه بالتحقق مما ورد في مقطع الفيديو الذي صوره أحد المواطنين، والذي أظهر الازدحام الكبير بين الباعة والمتسوقين الذي شهده سوق المواشي، السبت الماضي.

وكان ناشر المقطع، وجه من خلاله سؤالين، قال فيهما "أين الوعي أولاً؟ ثم أين المسؤولون؟"، وحظي بنسبة مشاهدات عالية بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، وقف المكلف من إمارة عسير، على الوضع، والتقى عددًا من المعنيين بالأمر، مستمعًا إلى أقوالهم وملاحظاتهم وإفاداتهم حول الوضع العام للسوق، وما تبع تصوير مقطع الفيديو من ردود أفعال واسعة.

ووقف مفتش الإمارة، ميدانيًا على سوق المواشي، بحضور محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، ورئيس البلدية، سعيد بن علي حافظ، ومشاركة "سبق". واطلع الجميع على أرجاء المكان، وما جرى اتخاذه من إجراءات واحترازات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.