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"النفيعي" يدشن ملتقى القيادة المدرسية الأول بتعليم الطائف

دعا قادة المدارس للتعاون مع المعلمين والطلاب

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

ودعا قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبُل الارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

وأكد "النفيعي" خلال تدشينه اليوم الثلاثاء، ملتقى القيادة المدرسية الأول بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي - الإدارة المدرسية - بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومديري الادارات، والمكاتب، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس، أن رؤية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لهذا العام الدراسي، تنطلق من مبادرة تمكين المدرسة، وتعزيز دورها لتحقيق أهدافها والمبادرات التي تتبناها الإدارة شاهد على ذلك.

وأعرب عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولجميع قادة المدارس على جهودهم الحثيثة ورغبتهم في العمل، ووصل شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية وجميع اللجان العاملة لإقامه هذا الملتقى.

ودشن المدير العام، حساب القيادة المدرسية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ثم كرم "النفيعي" الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين لهذا الملتقى، ثم تداولت محاور الملتقى في خمس جلسات وهي "قيادة العمليات بين الواقع والمأمول، دور قائد المدرسة في متابعة وتنفيذ منظومة قيادة الأداء المدرسي، نظرة حول التعليم الأمريكي والتعليم الكندي، دور التقنية في أعمال القيادة المدرسية، مبادرة الميثاق الأخلاقي لقائد المدرسة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"النفيعي" يدشن ملتقى القيادة المدرسية الأول بتعليم الطائف
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

ودعا قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبُل الارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

وأكد "النفيعي" خلال تدشينه اليوم الثلاثاء، ملتقى القيادة المدرسية الأول بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي - الإدارة المدرسية - بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومديري الادارات، والمكاتب، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس، أن رؤية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لهذا العام الدراسي، تنطلق من مبادرة تمكين المدرسة، وتعزيز دورها لتحقيق أهدافها والمبادرات التي تتبناها الإدارة شاهد على ذلك.

وأعرب عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولجميع قادة المدارس على جهودهم الحثيثة ورغبتهم في العمل، ووصل شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية وجميع اللجان العاملة لإقامه هذا الملتقى.

ودشن المدير العام، حساب القيادة المدرسية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ثم كرم "النفيعي" الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين لهذا الملتقى، ثم تداولت محاور الملتقى في خمس جلسات وهي "قيادة العمليات بين الواقع والمأمول، دور قائد المدرسة في متابعة وتنفيذ منظومة قيادة الأداء المدرسي، نظرة حول التعليم الأمريكي والتعليم الكندي، دور التقنية في أعمال القيادة المدرسية، مبادرة الميثاق الأخلاقي لقائد المدرسة".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:13 PM

"النفيعي" يدشن ملتقى القيادة المدرسية الأول بتعليم الطائف

دعا قادة المدارس للتعاون مع المعلمين والطلاب

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فهد العتيبي - الطائف
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أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

ودعا قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبُل الارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.

وأكد "النفيعي" خلال تدشينه اليوم الثلاثاء، ملتقى القيادة المدرسية الأول بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي - الإدارة المدرسية - بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومديري الادارات، والمكاتب، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس، أن رؤية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لهذا العام الدراسي، تنطلق من مبادرة تمكين المدرسة، وتعزيز دورها لتحقيق أهدافها والمبادرات التي تتبناها الإدارة شاهد على ذلك.

وأعرب عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولجميع قادة المدارس على جهودهم الحثيثة ورغبتهم في العمل، ووصل شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية وجميع اللجان العاملة لإقامه هذا الملتقى.

ودشن المدير العام، حساب القيادة المدرسية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ثم كرم "النفيعي" الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين لهذا الملتقى، ثم تداولت محاور الملتقى في خمس جلسات وهي "قيادة العمليات بين الواقع والمأمول، دور قائد المدرسة في متابعة وتنفيذ منظومة قيادة الأداء المدرسي، نظرة حول التعليم الأمريكي والتعليم الكندي، دور التقنية في أعمال القيادة المدرسية، مبادرة الميثاق الأخلاقي لقائد المدرسة".

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