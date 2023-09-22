النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ غامد الزناد يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89

بتوزيع الهدايا والأعلام ومشاركة الفرق الشعبية والشعراء

افتتح محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الأستاذ نايف جمعان دايس مساء أمس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" الذي تقيمه بلدية المحافظة, بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة يتقدمهم رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري.

وقام المحافظ في مستهل الفعاليات بإعلان انطلاقة الاحتفال والفعاليات بيوم الوطن بالمحافظة والمراكز التابعة لها متجولاً والحضور بالمعرض المصاحب للفعاليات وشاهد عرضًا فنيًا بمناسبة اليوم الوطني, وتفقد ركن الأسر المنتجة والتراث, مثنيًا على حسن التنظيم والذي تنفذه وسام البادية لتنظيم الفعاليات والذي لمسه وجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر.

وكانت فعاليات الاحتفال فد بدأت بتوزيع الأعلام على الزوار والهدايا للأطفال كما شاركت فرقة برق السراة الشعبية بعدة ألوان نالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور مع الفرقة الشعبية كما شارك عددٌ من الشعراء بمسرح الفعاليات وفرق الأطفال الاستعراضية وفرقة الدمى التي شاركت الجمهور في العروض. ‏‫

وأعرب المحافظ في ختام الحفل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه, مؤكدًا أن الوطن يستحق منا الكثير, وفي مقدمتها أن نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ غامد الزناد يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89
سبق

افتتح محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الأستاذ نايف جمعان دايس مساء أمس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" الذي تقيمه بلدية المحافظة, بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة يتقدمهم رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري.

وقام المحافظ في مستهل الفعاليات بإعلان انطلاقة الاحتفال والفعاليات بيوم الوطن بالمحافظة والمراكز التابعة لها متجولاً والحضور بالمعرض المصاحب للفعاليات وشاهد عرضًا فنيًا بمناسبة اليوم الوطني, وتفقد ركن الأسر المنتجة والتراث, مثنيًا على حسن التنظيم والذي تنفذه وسام البادية لتنظيم الفعاليات والذي لمسه وجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر.

وكانت فعاليات الاحتفال فد بدأت بتوزيع الأعلام على الزوار والهدايا للأطفال كما شاركت فرقة برق السراة الشعبية بعدة ألوان نالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور مع الفرقة الشعبية كما شارك عددٌ من الشعراء بمسرح الفعاليات وفرق الأطفال الاستعراضية وفرقة الدمى التي شاركت الجمهور في العروض. ‏‫

وأعرب المحافظ في ختام الحفل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه, مؤكدًا أن الوطن يستحق منا الكثير, وفي مقدمتها أن نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
10:59 PM

محافظ غامد الزناد يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89

بتوزيع الهدايا والأعلام ومشاركة الفرق الشعبية والشعراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
135

افتتح محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الأستاذ نايف جمعان دايس مساء أمس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" الذي تقيمه بلدية المحافظة, بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة يتقدمهم رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري.

وقام المحافظ في مستهل الفعاليات بإعلان انطلاقة الاحتفال والفعاليات بيوم الوطن بالمحافظة والمراكز التابعة لها متجولاً والحضور بالمعرض المصاحب للفعاليات وشاهد عرضًا فنيًا بمناسبة اليوم الوطني, وتفقد ركن الأسر المنتجة والتراث, مثنيًا على حسن التنظيم والذي تنفذه وسام البادية لتنظيم الفعاليات والذي لمسه وجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر.

وكانت فعاليات الاحتفال فد بدأت بتوزيع الأعلام على الزوار والهدايا للأطفال كما شاركت فرقة برق السراة الشعبية بعدة ألوان نالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور مع الفرقة الشعبية كما شارك عددٌ من الشعراء بمسرح الفعاليات وفرق الأطفال الاستعراضية وفرقة الدمى التي شاركت الجمهور في العروض. ‏‫

وأعرب المحافظ في ختام الحفل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه, مؤكدًا أن الوطن يستحق منا الكثير, وفي مقدمتها أن نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,840
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,018
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,558

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة