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كيف رد "النصر" على صحيفة "برازيلية" بشأن رحيل "تاليسكا"؟

بعد أنباء عن مغادرة اللاعب عن النادي السعودي

نفى نادي النصر بصورة رسمية المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل تاليسكا.

وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة النصراويين على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.

واقتبس حساب النصر باللغة الإنجليزية تغريدة الصحيفة البرازيلية؛ حيث غرّد الحساب قائلاً: "أخبار كاذبة".

وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد؛ كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كيف رد "النصر" على صحيفة "برازيلية" بشأن رحيل "تاليسكا"؟
سبق

نفى نادي النصر بصورة رسمية المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل تاليسكا.

وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة النصراويين على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.

واقتبس حساب النصر باللغة الإنجليزية تغريدة الصحيفة البرازيلية؛ حيث غرّد الحساب قائلاً: "أخبار كاذبة".

وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد؛ كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:35 PM

كيف رد "النصر" على صحيفة "برازيلية" بشأن رحيل "تاليسكا"؟

بعد أنباء عن مغادرة اللاعب عن النادي السعودي

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
4,462

نفى نادي النصر بصورة رسمية المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل تاليسكا.

وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة النصراويين على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.

واقتبس حساب النصر باللغة الإنجليزية تغريدة الصحيفة البرازيلية؛ حيث غرّد الحساب قائلاً: "أخبار كاذبة".

وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد؛ كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.

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