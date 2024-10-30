إمام المسجد النبوي: في زمن الفتن والمحن لا خلاص إلا بالاعتصام بكتاب الله

أشار إلى أن الله تكفل لمن عمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، المسلمين بتقوى الله. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًايُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: الله تعالى امتنَّ على المؤمنين بأن بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه خير كتاب لخير أمة أخرجت للناس يهدي لأقوم سبيل وأهدى طريق والمخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله، هو الملاذ عند الفتن وهو المنقذ عن المصائب والمحن قال تعالى: {قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ}.

وأوضح أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل، مبيناً أن من تركه تجبراً قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ومن التمس العز بغيره أذله الله ومن طلب النصر بدون التحاكم إليه أرداه الله هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي أن الله تكفل لمن عمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال تعالى: {فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشقَى. وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكا وَنَحشُرُهُ يَومَ لقِيَـمَةِ أَعمَى. قال رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى وَقَد كُنتُ بَصِير.قَالَ كَذلِكَ أَتَتكَ ايَـتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى.وَكَذَلكَ نَجزِي مَن أَسرَفَ وَلَم يُؤمِن بِـايَـتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبقَى}. وفي الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: "إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وأضاف: في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن واستحكمت فيه الشهوات وكثرت الشبهات وتعددت المشكلات والتحديات وكثر دعاة البدع والمنكرات وإنه لا خلاص من هذا كله ولا شد لأزر ولا رسوخ لقدم ولا أنس لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبوت لمعتقد ولا بقاء لذكر وأثر طيب إلا بأن يتجه المسلمون جميعاً حكاماً ومحكومين شعوباً ودولاً شباباً وشيبا رجالًا ونساء علماء وعامة اتجاهاً صحيحاً بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم إلى كتاب الله تلاوة وتدبراً وتعلماً وتعليماً وعملاً وتطبيقاً فهو المعين العذب الذي لا ينضب مطلقاً.

وأردف "ابن حميد": في زمن أعرض كثير من الناس عن القرآن ونأوا عنه فمن تأمل حياة كثير منهم وجد أنها لا تمتّ إلى القرآن بصلة والعياذ بالله، فما أكثر المخالفات الموجودة وما أعظم الواجبات المفقودة.

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أن الرفعة والقيادة والكرامة والريادة والعزة والسيادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي لحملة كتاب الله العاملين به وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة المطهرة منوهة بما حملة كتاب الله من الأجر والمكانة في الآخرة والأولى، فيا له أيها المسلمون من فضل عظيم وثواب كبير لا يغفل عنه غافل تلك والله هي الغبطة الحقيقية فليست الغبطة والسعادة بحطام الدنيا الزائل ولا بالمفاخرة بالمراكب ولا بالمطاعم والمشارب والمساكن المراتب.