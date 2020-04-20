تشاد تعلن: انتحار 44 معتقلًا من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية

باستخدام مادة قاتلة تسببت في اضطراب ضربات القلب والاختناق الشديد

أعلنت السلطات التشادية، عن انتحار 44 معتقلًا لديها من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية، داخل مركز احتجاز يقع بضواحي العاصمة أنجامينا.

وأفاد المدعي العام لدى نجامينا يوسف توم، أن نتائج الفحص الطبي توصلت إلى أن هؤلاء استهلكوا مادة قاتلة تسببت في اضطراب ضربات القلب لدى البعض، والاختناق الشديد لدى البعض الآخر.

وكان الجيش التشادي قد أسر 58 عنصرًا من جماعة بوكو حرام، وقتل 1000 آخرين في عملية عسكرية أطلقها مؤخرًا في بحيرة تشاد.