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فيديو لمشهد "غريب" لمراسل أمريكي على الهواء مباشرة.. أين البنطال؟

موقف طريف في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على "إيه بي سي"

وجد مراسل قناة أميركية نفسه في موقف حرج وطريف بعد أن اكتشف أنه ظهر في بث حي من دون أن يكون مرتديًا بنطالَه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية ظهر المراسل ويل رييف، أمس الثلاثاء، في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على قناة "إيه بي سي" للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم ينتبه رييف، وهو نجل الممثل الشهير كريستوفر رييف الذي اشتهر بدور "سوبرمان"، والذي كان يتحدث من المنزل ويرتدي سترة أنيقة، أن كاميرته ستخدعه وستكشف أنه لم يكن يرتدي سروالًا؛ مما أثار موجة من التعليقات الساخرة لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق "سكاي نيوز": لاحقًا رد رييف على بعض تلك التعليقات بروح رياضية منوهًا إلى أنه كان يرتدي سروالًا قصيرًا أثناء ظهوره في بث حي من منزله.

وقال: لقد "وصلت"؛ في إشارة إلى تعليقات بعض المغردين الساخرين.

وكان ذلك على ما يبدو ردًّا على تغريدات تطلب منه ارتداء بنطالًا في المرات المقبلة، كما أردف مازحًا أنه لن يحصل على وظيفة في الأجل القريب بعد ذلك الموقف الذي وضع نفسه فيه.

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فيديو لمشهد "غريب" لمراسل أمريكي على الهواء مباشرة.. أين البنطال؟
سبق

وجد مراسل قناة أميركية نفسه في موقف حرج وطريف بعد أن اكتشف أنه ظهر في بث حي من دون أن يكون مرتديًا بنطالَه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية ظهر المراسل ويل رييف، أمس الثلاثاء، في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على قناة "إيه بي سي" للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم ينتبه رييف، وهو نجل الممثل الشهير كريستوفر رييف الذي اشتهر بدور "سوبرمان"، والذي كان يتحدث من المنزل ويرتدي سترة أنيقة، أن كاميرته ستخدعه وستكشف أنه لم يكن يرتدي سروالًا؛ مما أثار موجة من التعليقات الساخرة لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق "سكاي نيوز": لاحقًا رد رييف على بعض تلك التعليقات بروح رياضية منوهًا إلى أنه كان يرتدي سروالًا قصيرًا أثناء ظهوره في بث حي من منزله.

وقال: لقد "وصلت"؛ في إشارة إلى تعليقات بعض المغردين الساخرين.

وكان ذلك على ما يبدو ردًّا على تغريدات تطلب منه ارتداء بنطالًا في المرات المقبلة، كما أردف مازحًا أنه لن يحصل على وظيفة في الأجل القريب بعد ذلك الموقف الذي وضع نفسه فيه.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:41 AM

فيديو لمشهد "غريب" لمراسل أمريكي على الهواء مباشرة.. أين البنطال؟

موقف طريف في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على "إيه بي سي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجد مراسل قناة أميركية نفسه في موقف حرج وطريف بعد أن اكتشف أنه ظهر في بث حي من دون أن يكون مرتديًا بنطالَه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية ظهر المراسل ويل رييف، أمس الثلاثاء، في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على قناة "إيه بي سي" للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم ينتبه رييف، وهو نجل الممثل الشهير كريستوفر رييف الذي اشتهر بدور "سوبرمان"، والذي كان يتحدث من المنزل ويرتدي سترة أنيقة، أن كاميرته ستخدعه وستكشف أنه لم يكن يرتدي سروالًا؛ مما أثار موجة من التعليقات الساخرة لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق "سكاي نيوز": لاحقًا رد رييف على بعض تلك التعليقات بروح رياضية منوهًا إلى أنه كان يرتدي سروالًا قصيرًا أثناء ظهوره في بث حي من منزله.

وقال: لقد "وصلت"؛ في إشارة إلى تعليقات بعض المغردين الساخرين.

وكان ذلك على ما يبدو ردًّا على تغريدات تطلب منه ارتداء بنطالًا في المرات المقبلة، كما أردف مازحًا أنه لن يحصل على وظيفة في الأجل القريب بعد ذلك الموقف الذي وضع نفسه فيه.

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