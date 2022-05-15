النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد بن عبدالله": لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل

أرفق صوراً لدمار مدن عربية وأكد مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر: "لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل؛ وذلك بعد أن تسببت العصابة التي تحكم الدوحة –بحسب وصفه– في دمار الكثير من الدول العربية"، مرفقاً صوراً لمدن عربية تسببت قطر في دمارها.

وقال "فهد بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر: "إخواني القطريين، لا تستغربوا ما يحدث في قطر للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الآن كانت سبباً مباشراً في دمار الكثير من الدول العربية ودعمت بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها والجزاء من جنس العمل.. قال تعالى: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}".

وكان "آل ثاني" نشر تغريدة في حسابه الأربعاء، أشار فيها إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

وأردف: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديداً، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر، وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

من جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.

قطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فهد بن عبدالله": لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل
سبق

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر: "لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل؛ وذلك بعد أن تسببت العصابة التي تحكم الدوحة –بحسب وصفه– في دمار الكثير من الدول العربية"، مرفقاً صوراً لمدن عربية تسببت قطر في دمارها.

وقال "فهد بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر: "إخواني القطريين، لا تستغربوا ما يحدث في قطر للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الآن كانت سبباً مباشراً في دمار الكثير من الدول العربية ودعمت بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها والجزاء من جنس العمل.. قال تعالى: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}".

وكان "آل ثاني" نشر تغريدة في حسابه الأربعاء، أشار فيها إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

وأردف: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديداً، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر، وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

من جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:06 AM

"فهد بن عبدالله": لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل

أرفق صوراً لدمار مدن عربية وأكد مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة

A A A
حامد العلي - الرياض
5
18,590

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر: "لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل؛ وذلك بعد أن تسببت العصابة التي تحكم الدوحة –بحسب وصفه– في دمار الكثير من الدول العربية"، مرفقاً صوراً لمدن عربية تسببت قطر في دمارها.

وقال "فهد بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر: "إخواني القطريين، لا تستغربوا ما يحدث في قطر للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الآن كانت سبباً مباشراً في دمار الكثير من الدول العربية ودعمت بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها والجزاء من جنس العمل.. قال تعالى: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}".

وكان "آل ثاني" نشر تغريدة في حسابه الأربعاء، أشار فيها إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

وأردف: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديداً، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر، وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

من جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,230
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,257
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,450
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة