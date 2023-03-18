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مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت

كرخصة شرعية وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمة الأسترالي، فتوى رسمية أجاز فيها الصلاة في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يُعتبر من الأعذار الشرعية التي تُبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحدّ من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئة والأمراض.

مجلس الإفتاء الأسترالي فيروس كورونا الجديد

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مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت
سبق

أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمة الأسترالي، فتوى رسمية أجاز فيها الصلاة في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يُعتبر من الأعذار الشرعية التي تُبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحدّ من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئة والأمراض.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:40 AM

مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت

كرخصة شرعية وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمة الأسترالي، فتوى رسمية أجاز فيها الصلاة في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يُعتبر من الأعذار الشرعية التي تُبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحدّ من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئة والأمراض.

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