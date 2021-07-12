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حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285

تسجيل الإصابات الأكبر في أمريكا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وهو ما يعد ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات.

وأوضحت المنظمة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت بواقع 230.370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12.552.765 حالة.

وأضافت أن الارتفاعات الأكبر للإصابات رُصدت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفادت "الصحة العالمية" بوفاة 5.285 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561.617.

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حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وهو ما يعد ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات.

وأوضحت المنظمة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت بواقع 230.370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12.552.765 حالة.

وأضافت أن الارتفاعات الأكبر للإصابات رُصدت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفادت "الصحة العالمية" بوفاة 5.285 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561.617.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:03 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:23 PM

حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285

تسجيل الإصابات الأكبر في أمريكا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وهو ما يعد ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات.

وأوضحت المنظمة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت بواقع 230.370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12.552.765 حالة.

وأضافت أن الارتفاعات الأكبر للإصابات رُصدت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفادت "الصحة العالمية" بوفاة 5.285 شخصًا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561.617.

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