النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية

لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.. استجابة لبلاغ مقدّم لـ"المرور"

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية
سبق

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:15 PM

المدينة المنورة.. إحالة قائد شاحنة سار عكس الاتجاه للهيئة المرورية

لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.. استجابة لبلاغ مقدّم لـ"المرور"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,208

أكد المرور السعودي، اليوم، إحالة قائد شاحنة تسير في عكس الاتجاه في المدينة المنورة، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان "المرور" قد تلقى بلاغًا بخصوص الواقعة تضمن أن قائد الشاحنة كان يسير في شارع قباء متجهًا للجنوب بعد تقاطع طريق الملك عبدالله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,218
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة