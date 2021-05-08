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"آل الشيخ": ذكرى ولاية العهد الرابعة تمرّ وبلادنا مثالٌ يحتذى في التقدم

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة لولي العهد بالذكرى.. وينوه بالإنجازات

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، داعياً الله القدير لسموه مزيداً من التوفيق والسداد والإعانة لخدمة الدين والمليك والوطن.

وقال "آل الشيخ": هذه الذكرى جاءت لتسطر تاريخاً يرسم مسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة على كافة الأصعدة، وتأكيداً لما يحظى به سموه الكريم من محبة الشعب، والذي يحتفل بها كل مواطني المملكة العربية السعودية، ليعبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن.

وأضاف: تطل علينا هذه الذكرى الغالية التي تسجل بمداد من ذهب وتعد مسيرة تاريخية عظيمة لوطننا المعطاء شهدت خلالها المملكة قفزات تنموية هائلة في شتى مناحي الحياة، لتصبح بلادنا ولله الحمد يشار إليها بالبنان على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأردف: الذكرى تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 التي حققت بلادنا فيها منجزات لا تقاس بمعيار الزمن، وإنما يصنعها القادة الأفذاذ، يقف وراء هذه المنجزات ذلكم القائد الملهم، سيدي ولي العهد الأمير الهمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: المملكة العربية السعودية تعيش في أبهى عصورها بما حباه الله عز وجل من قيادة حكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسنده الأمين ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ أدام الله توفيقه ـ هذا الأمير المسدد الذي يمتلك رؤية ثاقبة، وحنكة سياسية قوية، أسهمت في اختصار الزمن وتحقيق الإنجازات الكبيرة محلياً وإقليميًا ودولياً خلال فترة زمنية قياسية في كافة مجالات الحياة، وجعلت من بلادنا مضرب المثل في التقدم والرقي ونشر مبادئ العدل وحقوق الإنسان وتصديرها للعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": ذكرى ولاية العهد الرابعة تمرّ وبلادنا مثالٌ يحتذى في التقدم
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، داعياً الله القدير لسموه مزيداً من التوفيق والسداد والإعانة لخدمة الدين والمليك والوطن.

وقال "آل الشيخ": هذه الذكرى جاءت لتسطر تاريخاً يرسم مسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة على كافة الأصعدة، وتأكيداً لما يحظى به سموه الكريم من محبة الشعب، والذي يحتفل بها كل مواطني المملكة العربية السعودية، ليعبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن.

وأضاف: تطل علينا هذه الذكرى الغالية التي تسجل بمداد من ذهب وتعد مسيرة تاريخية عظيمة لوطننا المعطاء شهدت خلالها المملكة قفزات تنموية هائلة في شتى مناحي الحياة، لتصبح بلادنا ولله الحمد يشار إليها بالبنان على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأردف: الذكرى تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 التي حققت بلادنا فيها منجزات لا تقاس بمعيار الزمن، وإنما يصنعها القادة الأفذاذ، يقف وراء هذه المنجزات ذلكم القائد الملهم، سيدي ولي العهد الأمير الهمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: المملكة العربية السعودية تعيش في أبهى عصورها بما حباه الله عز وجل من قيادة حكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسنده الأمين ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ أدام الله توفيقه ـ هذا الأمير المسدد الذي يمتلك رؤية ثاقبة، وحنكة سياسية قوية، أسهمت في اختصار الزمن وتحقيق الإنجازات الكبيرة محلياً وإقليميًا ودولياً خلال فترة زمنية قياسية في كافة مجالات الحياة، وجعلت من بلادنا مضرب المثل في التقدم والرقي ونشر مبادئ العدل وحقوق الإنسان وتصديرها للعالم.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:52 PM

"آل الشيخ": ذكرى ولاية العهد الرابعة تمرّ وبلادنا مثالٌ يحتذى في التقدم

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة لولي العهد بالذكرى.. وينوه بالإنجازات

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، داعياً الله القدير لسموه مزيداً من التوفيق والسداد والإعانة لخدمة الدين والمليك والوطن.

وقال "آل الشيخ": هذه الذكرى جاءت لتسطر تاريخاً يرسم مسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة على كافة الأصعدة، وتأكيداً لما يحظى به سموه الكريم من محبة الشعب، والذي يحتفل بها كل مواطني المملكة العربية السعودية، ليعبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن.

وأضاف: تطل علينا هذه الذكرى الغالية التي تسجل بمداد من ذهب وتعد مسيرة تاريخية عظيمة لوطننا المعطاء شهدت خلالها المملكة قفزات تنموية هائلة في شتى مناحي الحياة، لتصبح بلادنا ولله الحمد يشار إليها بالبنان على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأردف: الذكرى تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 التي حققت بلادنا فيها منجزات لا تقاس بمعيار الزمن، وإنما يصنعها القادة الأفذاذ، يقف وراء هذه المنجزات ذلكم القائد الملهم، سيدي ولي العهد الأمير الهمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: المملكة العربية السعودية تعيش في أبهى عصورها بما حباه الله عز وجل من قيادة حكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسنده الأمين ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ أدام الله توفيقه ـ هذا الأمير المسدد الذي يمتلك رؤية ثاقبة، وحنكة سياسية قوية، أسهمت في اختصار الزمن وتحقيق الإنجازات الكبيرة محلياً وإقليميًا ودولياً خلال فترة زمنية قياسية في كافة مجالات الحياة، وجعلت من بلادنا مضرب المثل في التقدم والرقي ونشر مبادئ العدل وحقوق الإنسان وتصديرها للعالم.

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