النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل

وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
سبق

وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:47 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:12 PM

النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
10,266

وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة