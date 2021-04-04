وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .
النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .
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النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفلعبدالله البرقاوي سبق 2021-04-04
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:47 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:12 PM
النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل .
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