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"الخارجية" تعرب عن حزنها لحادث فلوريدا.. وتؤكد: جريمة لا تمثل السعوديين

أكدت أن المملكة والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى وفاة ثلاثة، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتؤكد وزارة الخارجية أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي إطلاقًا الذي يكنّ للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وانطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمرارًا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في السعودية بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

وزارة الخارجية قاعدة جوية أمريكية فلوريدا إطلاق نار سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تعرب عن حزنها لحادث فلوريدا.. وتؤكد: جريمة لا تمثل السعوديين
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى وفاة ثلاثة، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتؤكد وزارة الخارجية أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي إطلاقًا الذي يكنّ للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وانطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمرارًا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في السعودية بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:07 AM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
02:32 AM

"الخارجية" تعرب عن حزنها لحادث فلوريدا.. وتؤكد: جريمة لا تمثل السعوديين

أكدت أن المملكة والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
10,162

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى وفاة ثلاثة، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتؤكد وزارة الخارجية أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي إطلاقًا الذي يكنّ للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وانطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمرارًا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في السعودية بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة.

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