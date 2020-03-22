النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. فرق طبية ميدانية على مداخل مكة للتوعية بـ"كورونا"

تستمر 14 يومًا للكشف على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق

أعدت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام، ممثلة بالمركز الصحي بالحرم المكي الشريف، فرقًا طبية ميدانية على مراكز الضبط الأمني لمنافذ الدخول العاصمة المقدسة؛ للكشف الطبي الميداني على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19

وقامت الفرق الطبية الميدانية من المركز الصحي بالحرم المكي الشريف بالتوعية الصحية والتثقيف الطبي للمنسوبين بأهمية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غسيل اليدين والتعقيم وتجنب لمس الوجة قدر الإمكان.

وتستمر الحملة الوقائية بالفرق الطبية الميدانية لمدة 14 يومًا برعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد قرار.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. فرق طبية ميدانية على مداخل مكة للتوعية بـ"كورونا"
سبق

أعدت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام، ممثلة بالمركز الصحي بالحرم المكي الشريف، فرقًا طبية ميدانية على مراكز الضبط الأمني لمنافذ الدخول العاصمة المقدسة؛ للكشف الطبي الميداني على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19

وقامت الفرق الطبية الميدانية من المركز الصحي بالحرم المكي الشريف بالتوعية الصحية والتثقيف الطبي للمنسوبين بأهمية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غسيل اليدين والتعقيم وتجنب لمس الوجة قدر الإمكان.

وتستمر الحملة الوقائية بالفرق الطبية الميدانية لمدة 14 يومًا برعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد قرار.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:28 PM

شاهد.. فرق طبية ميدانية على مداخل مكة للتوعية بـ"كورونا"

تستمر 14 يومًا للكشف على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
12,305

أعدت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام، ممثلة بالمركز الصحي بالحرم المكي الشريف، فرقًا طبية ميدانية على مراكز الضبط الأمني لمنافذ الدخول العاصمة المقدسة؛ للكشف الطبي الميداني على منسوبي ومنسوبات القوة الخاصة لأمن الطرق؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19

وقامت الفرق الطبية الميدانية من المركز الصحي بالحرم المكي الشريف بالتوعية الصحية والتثقيف الطبي للمنسوبين بأهمية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غسيل اليدين والتعقيم وتجنب لمس الوجة قدر الإمكان.

وتستمر الحملة الوقائية بالفرق الطبية الميدانية لمدة 14 يومًا برعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد قرار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,468

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة