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الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025
سبق

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:47 PM

الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025

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أحمد سرور - الرياض
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أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

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