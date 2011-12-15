الهلال يجدد علاقته مع سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا".. حتى 2025

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري حتى 2025م.

وسعت الإدارة الهلالية لتجديد عقد أفضل لاعب في آسيا 2021، قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته، دون موافقة ناديه.