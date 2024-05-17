النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927

بعدما شهدت 120 حالة وفاة و4987 إصابة جديدة آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927
سبق

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:02 PM

الهند.. وفيات كورونا تصل إلى 2872 حالة والإصابات 90927

بعدما شهدت 120 حالة وفاة و4987 إصابة جديدة آخر 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
359

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، إلى 2872 حالة، وعدد الإصابات إلى 90927 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين تم تسجيل 4987 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 34109 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة