"النفيعي": تشغيل طابقي الجمرات الأرضي والثالث لتفويج الحجاج خلال أيّام التشريق

توفير عربات لنقل الحجاج.. وتجهيز 35 مجمعاً لدورات المياه

تفقد مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي، مشاريع الهيئة في المشاعر المقدسة والوقوف على اكتمال خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام معلنًا بذلك جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.

وتدخل منشأة الجمرات في حج هذا العام بتشغيل طابقي الدور الأرضي والثالث في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيّام التشريق، حيث تم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات وتوفير عربات الجولف لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المنشأة، وكذلك وضع ملصقات التباعد عند رمي الجمرات واعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة لتقليل كثافة الحركة كإجراءات استثنائية ستسهم في سلاسة تفويج الحجاج للمنشأة، بالإضافة للإجراءات الوقائية الصحية المتبعة للمحافظة على سلامتهم أثناء الرمي.

وتفقد المهندس "النفيعي"، مشاريع مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة، حيث تم تجهيز 35 مجمعاً لدورات المياه وتكاملها من جميع الخدمات الموفرة للحجاج في المشاعر المقدسة، ووضع نقاط فرز للكشف الصحي وتوزيع المعقمات والكمامات على الحجاج خلال استخدامهم لدورات المياه.

كما تفقد كذلك مشروع رذاذ الماء في المشاعر المقدسة ومدى جاهزيتها لتلطيف الأجواء وحفظ درجات الحرارة في الطرقات والساحات التي يتواجد بها حجاج بيت الله الحرام.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك بهدف توحيد الجهود وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام بإذن الله.