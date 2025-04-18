ممرضة سعودية ترسل رسالة بعد إصابتها بفيروس كورونا

"الصحة" أكدت أنها تتلقى الرعاية الطبية

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر حسابه بـ"تويتر" رسالة واتساب، بعثت بها ممرضة سعودية لمديرها بعد أن علمت بإصابتها بفيروس كورونا، كتبت فيها: "نحن أقسمنا قسمًا إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها، ونحن قدها، وإن شاء الله أطلع، وأكمل مهنتي بكل فخر".

وعلقت "صحة جدة" على الرسالة تحت وسم ‫#قصة_بطولة: "حتى مع المرض يستمر أبطال الصحة بتقديم التضحيات لأجل الوطن". وأشارت إلى أن الممرضة تخضع الآن للعلاج، سائلة الله لها الشفاء العاجل.