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ممرضة سعودية ترسل رسالة بعد إصابتها بفيروس كورونا

"الصحة" أكدت أنها تتلقى الرعاية الطبية

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر حسابه بـ"تويتر" رسالة واتساب، بعثت بها ممرضة سعودية لمديرها بعد أن علمت بإصابتها بفيروس كورونا، كتبت فيها: "نحن أقسمنا قسمًا إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها، ونحن قدها، وإن شاء الله أطلع، وأكمل مهنتي بكل فخر".

وعلقت "صحة جدة" على الرسالة تحت وسم ‫#قصة_بطولة: "حتى مع المرض يستمر أبطال الصحة بتقديم التضحيات لأجل الوطن". وأشارت إلى أن الممرضة تخضع الآن للعلاج، سائلة الله لها الشفاء العاجل.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ممرضة سعودية ترسل رسالة بعد إصابتها بفيروس كورونا
سبق

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر حسابه بـ"تويتر" رسالة واتساب، بعثت بها ممرضة سعودية لمديرها بعد أن علمت بإصابتها بفيروس كورونا، كتبت فيها: "نحن أقسمنا قسمًا إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها، ونحن قدها، وإن شاء الله أطلع، وأكمل مهنتي بكل فخر".

وعلقت "صحة جدة" على الرسالة تحت وسم ‫#قصة_بطولة: "حتى مع المرض يستمر أبطال الصحة بتقديم التضحيات لأجل الوطن". وأشارت إلى أن الممرضة تخضع الآن للعلاج، سائلة الله لها الشفاء العاجل.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:10 PM

ممرضة سعودية ترسل رسالة بعد إصابتها بفيروس كورونا

"الصحة" أكدت أنها تتلقى الرعاية الطبية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
16,472

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر حسابه بـ"تويتر" رسالة واتساب، بعثت بها ممرضة سعودية لمديرها بعد أن علمت بإصابتها بفيروس كورونا، كتبت فيها: "نحن أقسمنا قسمًا إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها، ونحن قدها، وإن شاء الله أطلع، وأكمل مهنتي بكل فخر".

وعلقت "صحة جدة" على الرسالة تحت وسم ‫#قصة_بطولة: "حتى مع المرض يستمر أبطال الصحة بتقديم التضحيات لأجل الوطن". وأشارت إلى أن الممرضة تخضع الآن للعلاج، سائلة الله لها الشفاء العاجل.

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