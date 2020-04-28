طرح مسودة نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت للمرئيات

بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين من الاطلاع على مضامين هذه المسودة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية، من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.

وأوضحت الهيئة أن المسودة شارك في إعدادها: (الهيئة العامة لعقارات الدولة- وزارة الشؤون البلدية والقروية- وزارة التجارة - وزارة المالية- وزارة النقل- الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).

ولفتت هيئة عقارات الدولة النظر إلى أن إدارة اللوائح والأنظمة بالهيئة خصصت البريد الإلكتروني: RD@spga.gov.sa لتلقي مرئياتكم وملاحظاتكم، على أن يتم توضيح رقم المادة والنص أو التعديل المقترح والمسوغ للتعديل المقترح، مشيرة إلى أنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ، الموافق 14 مايو 2020م.