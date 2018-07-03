كراني: الحرارة تتخطى الـ 50 درجة تحت أشعة الشمس اليوم
طالب بعدم التعرُّض لأشعتها فترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني؛ إمكانية تسجيل الحرارة درجة 50 مئوية في الظل؛ موضحاً أن العظمى المتوقعة هذا اليوم ستكون ما بين (46 - 49 مئوية) في المشاعر المقدّسة وينبع والدمام وحفر الباطن والأحساء والخُبر والهفوف، ومن البديهي أن تتخطى الـ 50 وبشكل ملموس تحت أشعة الشمس.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الرجاء عدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً.
كراني: الحرارة تتخطى الـ 50 درجة تحت أشعة الشمس اليوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-07-03
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني؛ إمكانية تسجيل الحرارة درجة 50 مئوية في الظل؛ موضحاً أن العظمى المتوقعة هذا اليوم ستكون ما بين (46 - 49 مئوية) في المشاعر المقدّسة وينبع والدمام وحفر الباطن والأحساء والخُبر والهفوف، ومن البديهي أن تتخطى الـ 50 وبشكل ملموس تحت أشعة الشمس.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الرجاء عدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً.
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
01:52 PM
كراني: الحرارة تتخطى الـ 50 درجة تحت أشعة الشمس اليوم
طالب بعدم التعرُّض لأشعتها فترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً
تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني؛ إمكانية تسجيل الحرارة درجة 50 مئوية في الظل؛ موضحاً أن العظمى المتوقعة هذا اليوم ستكون ما بين (46 - 49 مئوية) في المشاعر المقدّسة وينبع والدمام وحفر الباطن والأحساء والخُبر والهفوف، ومن البديهي أن تتخطى الـ 50 وبشكل ملموس تحت أشعة الشمس.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الرجاء عدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة من 12 ظهراً إلى 4 عصراً.