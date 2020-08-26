وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة.

عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.

انعقاد اجتماع فريق عمل العمليات "3/أ" بالقوات المسلحة لمجلس التعاون وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-26 عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة. وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 03:25 PM

انعقاد اجتماع فريق عمل العمليات "3/أ" بالقوات المسلحة لمجلس التعاون لبحث ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة





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عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة.

وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.