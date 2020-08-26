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انعقاد اجتماع فريق عمل العمليات "3/أ" بالقوات المسلحة لمجلس التعاون

لبحث ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة

عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة.

وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.

القوات المسلحة لدول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انعقاد اجتماع فريق عمل العمليات "3/أ" بالقوات المسلحة لمجلس التعاون
سبق

عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة.

وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
03:25 PM

انعقاد اجتماع فريق عمل العمليات "3/أ" بالقوات المسلحة لمجلس التعاون

لبحث ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ29 "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة.

وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية؛ لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.

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