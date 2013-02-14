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أمانة الشرقية تطرح مجمع مشاتل زراعية كمشروع استثماري

التفاصيل متاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع مجمع مشاتل زراعية ومعارض وخدمات مساندة مكشوفة كمشروع استثماري، على مساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا، ومدة العقد الاستثماري 25 سنة بالعزيزية في محافظة الخبر.

ويهدف المشروع إلى دعم مبادرة "السعودية الخضراء" وخدمة أهالي المنطقة والمجتمع والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

وأفادت الأمانة أن هذه الفرصة ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها يمتد بعضها إلى 50 سنة لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، كما خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار من قبل المستثمرين.

ودعت الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بتلك الفرص.

أمانة الشرقية مشاتل زراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تطرح مجمع مشاتل زراعية كمشروع استثماري
سبق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع مجمع مشاتل زراعية ومعارض وخدمات مساندة مكشوفة كمشروع استثماري، على مساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا، ومدة العقد الاستثماري 25 سنة بالعزيزية في محافظة الخبر.

ويهدف المشروع إلى دعم مبادرة "السعودية الخضراء" وخدمة أهالي المنطقة والمجتمع والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

وأفادت الأمانة أن هذه الفرصة ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها يمتد بعضها إلى 50 سنة لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، كما خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار من قبل المستثمرين.

ودعت الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بتلك الفرص.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:35 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:30 PM

أمانة الشرقية تطرح مجمع مشاتل زراعية كمشروع استثماري

التفاصيل متاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع مجمع مشاتل زراعية ومعارض وخدمات مساندة مكشوفة كمشروع استثماري، على مساحة 60 ألف متر مربع تقريبًا، ومدة العقد الاستثماري 25 سنة بالعزيزية في محافظة الخبر.

ويهدف المشروع إلى دعم مبادرة "السعودية الخضراء" وخدمة أهالي المنطقة والمجتمع والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

وأفادت الأمانة أن هذه الفرصة ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها يمتد بعضها إلى 50 سنة لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، كما خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار من قبل المستثمرين.

ودعت الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بتلك الفرص.

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