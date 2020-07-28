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شرطة الرياض: القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بارتكاب 3 جرائم

سلبا عملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن -بفضل الله- من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض.

وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور)، حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر).

وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بارتكاب 3 جرائم
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن -بفضل الله- من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض.

وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور)، حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر).

وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
07:43 PM

شرطة الرياض: القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بارتكاب 3 جرائم

سلبا عملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن -بفضل الله- من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض.

وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور)، حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر).

وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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